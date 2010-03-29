Верстка для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок174 просмотра

Работа на вечерок... нужно сверстать дизайн-макет в шаблон для джумлы.

Имеется исходник в PSD

Сам макет в приложении

Joomla
15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$31
1 день
Профессионал в своем деле. Шаблон для Joomla! сделал моментально и очень качественно
Уважаемые господа фрилансеры. С Владиславом можете спокойно работать без всяких предоплат. Буду рад сотрудничать с ним в будущем.

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • PSD -> Шаблон

    Здравствуйте Требуется сделать шаблон для Elgg См. картинку ниже

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать HTML-шаблон.

    Имеется макет, картинка во вложении. Мне нужен сверстанный HTML-шаблон. Верстка — блочная. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать макет

    $50

    Требуется сверстать макет из PSD исходника. Скрин в приложении. Требования: - кроссбраузерность; - seo - ориентированность( при необходимости обьясню, что я имею ввиду); - валидность и семантичность конечно же;

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка шаблона на cs-cart 2

    $50

    Нужно сверстать и натянуть на CMS вот такой шаблон http://cms.template-help.com/magento_27121/ Есть уже сверстанная первая страница http://burrin.kz/test/ ее нужно только подогнать под кросбраузерность и валидность.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно доделать шаблон под Joomla 1.5.x

    Предыдущий верстальщик пропал, недоделав. Результат усилий здесь tent.ru.mastertest.ru Нужно срочно доделать шаблон. - Внешний вид шаблона в присоединенной картинке. - Кроссбраузерно – IE6.0 – 8.0, Firefox, Opera, Chrome ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно доделать выпадающее в.меню (CSS,jQuery,PHP)

    Есть не доделанное вертикальное меню с используемыми эффектами jQuery – структура меню на вложенных li/ul тэгах. Требуется: 1) Дописать функционал работы меню, доделать логику. 2) Дописать css (недоделанная ...

    CSSJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    Нужно из PSD (впринципе есть уже и верстка) сделать шаблон для Joomla и натянуть его на сайт, чтобы он выглядел как в PSD. За подробностями пишите в ICQ: 98752041 или Skype: baltun7

    Joomla
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад