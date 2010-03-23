Шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок243 просмотра

Нужно из PSD (впринципе есть уже и верстка) сделать шаблон для Joomla и натянуть его на сайт, чтобы он выглядел как в PSD.

За подробностями пишите в ICQ: 98752041 или Skype: baltun7

Joomla
15 лет назад
BalTun
Илья 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров