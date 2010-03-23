Сверстать дизайн и настроить CMS НетКат

Заказчик никакой так как вчера спросил нормально есть выход он сказал да,вот и выбрал отказ так как не хотел зря терять время ,портит карьеру во первых когда нормально все сказали одним словом отрицательный человек.а за плохие отзывы иногда плохо бывает зря вы так... Много раз чето я до вас никого не подводил во первых так как деиствительно моя ошибка что не заметил,работаю я отлично и делаю свое дело и нормально вас позавчера ждал но вы не поевились, это ваша проблема появились на след день вот и получилось что сказал позже". А вы о опыте можете не говорить так как я не ждал сроков и не то чтобы не сдал заказ,а отказался все обговорим пришли к единому решению...Отзывы созданны но не для таких пустяков,как ваш портить репутацию.