Необходимо сверстать сайт состоящий из: -1 главной и 8 внутренних блоков -Лейаут фиксированный -Никаких сложных для верстки элементов (максимум формы) -Минимум графики -IE 6 нужен Высокое качество: кроссбраузерность, нормальные ...
Сверстать дизайн и настроить CMS НетКат
Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг.
Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить.
Кроссбраузерность под основные браузеры.
Резиновость от 15 до 17 дюймов, при стандартном разрешении монитора.
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