Сверстать дизайн и настроить CMS НетКат

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки299 просмотров

Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг.

Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить.

Кроссбраузерность под основные браузеры.

Резиновость от 15 до 17 дюймов, при стандартном разрешении монитора.

15 лет назад
vassal11
Алексей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

maxi-studio
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$150
5 дней
Не думал, что со смной повторится история как в предыдущем отрицательном отзыве Дмитрия... Взял заказ, что-то начал делать и пропал без всяяких объяснений! Время потеряно, а оно иногда дороже денег. Не советую ни кому у кого серьезный заказ. Предполагаю, что Дмитрий мало чего умеет и берется, не расчитывая на свои силы. Очень жаль что не обратили внимание на отзывы о нем.
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
15 лет назад
$100
7 дней
Заказчик никакой так как вчера спросил нормально есть выход он сказал да,вот и выбрал отказ так как не хотел зря терять время ,портит карьеру во первых когда нормально все сказали одним словом отрицательный человек.а за плохие отзывы иногда плохо бывает зря вы так... Много раз чето я до вас никого не подводил во первых так как деиствительно моя ошибка что не заметил,работаю я отлично и делаю свое дело и нормально вас позавчера ждал но вы не поевились, это ваша проблема появились на след день вот и получилось что сказал позже". А вы о опыте можете не говорить так как я не ждал сроков и не то чтобы не сдал заказ,а отказался все обговорим пришли к единому решению...Отзывы созданны но не для таких пустяков,как ваш портить репутацию.

Заявки фрилансеров

maxi-studio
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
15 лет назад

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