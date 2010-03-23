HTML-верстка. Необходимо отверстать шаблон для DLE

Хотим немного поменять дизайн и структуру сайта www.xvatit.com. Нужно внести некоторые изменения в CSS, поменять 10-ть графических элементов, аккуратно выверстать шапку и оттестировать по браузерам на печать. Работы не много, но нужно сделать очень аккуратно и быстро. Подробное ТЗ с графикой и доступами вышлю по почте.

В вложении приблизительный вид, как должно быть.

Доп. email. [email protected]