HTML-верстка. Необходимо отверстать шаблон для DLE

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок179 просмотров

Хотим немного поменять дизайн и структуру сайта www.xvatit.com. Нужно внести некоторые изменения в CSS, поменять 10-ть графических элементов, аккуратно выверстать шапку и оттестировать по браузерам на печать. Работы не много, но нужно сделать очень аккуратно и быстро. Подробное ТЗ с графикой и доступами вышлю по почте.

В вложении приблизительный вид, как должно быть.

Доп. email. [email protected]

CSSDLEHTML
15 лет назад
Nadinka911
Nadinka Nadinka 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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