Оформление модуля новостей на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки168 просмотров

Необходимо оформить модуль вывода новостей и оформление вывода новостей в контенте.

Образец для модуля новостей: http://dream-teen.kiev.ua/for-teen/pochemuchka.html

только с учетом наших цветов

Joomla
15 лет назад
mats
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
Василий, все сделал вовремя и в полном объеме согласно моим требованиям, при этом помог разобраться. Теперь будем продолжать работать по другим задачам :)
Четкое задание. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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