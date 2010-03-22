Необходимо сверстать 1 страницу кросс браузерную, с элементами web 2.0. Макет можно посмотреть написав мне в skype lesha.zenin
Работа с css файлами
На html странице подключается несколько css файлов. В каждом из них множество разных css селекторов, при этом некоторые из них могут повторяться несколько раз в одном и том же css файле, либо могут быть прописаны одновременно в нескольких файлах (по ошибке). Т.е. сами стили могут быть разными (а могут быть и одинаковыми), а вот названия селекторов совпадают. Либо один и тот же селектор может быть прописан сперва как класс, а затем как идентификатор.
Требуется:
1. Ппредложить автоматизированный инструмент, как можно найти все такие повторяющиеся селекторы. Т.е. смысл не столько выполнить эту работу, сколько объяснить как и с помощью каких средств её выполнять, чтобы я смог выполнить её сам. Ручной поиск не подходит (условно, считайте для примера, что на одной странице подключается 10 css файлов, в каждом их них по 1000 селекторов).
2. Что означают селекторы вида
* html
*+ html
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