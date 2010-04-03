Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних. Исходник: PSD Требования к ...
Верстка под Wordpress
На постоянное сотрудничество требуется опытный верстальщик под CMS Wordpress.
Определенный багаж знаний обязателен. Нужно быстро выполнять требующиеся работы.
Писать на данный сайт или в проект или в личку.
Писать на icq или мыло не стоит.
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