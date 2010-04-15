Нужна HTML-верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки489 просмотров

Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних.

Исходник: PSD

Требования к верстке:

- html 4.1 strict,

- как обычно контент вместе с заголовками и подзаголовками вверху по возможности (за исключением шапки), а менюшки и футер ниже - ну классика seo-верстки )

- кроссбраузерная (IE 8, FFox, Opera, Chrome)

- соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах

- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.

Ваши предоложения скидывайте в личку или в комментарии.

CSSHTML
15 лет назад
tonyv
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранные исполнители

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$90
3 дня
Замечательный исполнитель, все вовремя и в срок, все корректно и качественно. Александр ежедневно в Сети, если куда-то надо отойти в процессе работы, всегда предупреждает (что вообще применительно к фрилансерам достойно Красной Книги :) ), вежлив и доброжелателен в общении. Рекомендую как отличного верстальщика!
Один из лучших заказчиков с которым доводилось работать. Четко поставил задачу, выполненные этапы работы проверял очень быстро. Вежлив и приятен в общении, советуется и прислушивается к мнению исполнителя. Оплату произвел четко как договаривались. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую Антона как прекрасного заказчика!!!
dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Грамотный, профессиональный и корректный верстальщик. Радует соблюдение оговоренных сроков и доброжелательное общение в процессе работы над проектом и, что для меня важно, почти всегда онлайн.
Хороший заказчик, четко знает чего хочет, терпелив, приятен в общении, и что для меня важно нет нелепых придирок, работать было легко. Оплата полностю, вовремя и никаких проблем. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заменить существующую панель меню на новый в php.

    Привет молодцы добрые! Задача проста, заменить дизайн существующего меню на новый сварганенный. Просто вставить. см.скрин... Еще было бы здорово заменить белый фон сайта на что-нибудь симпатичное (это отдельно. Главная задача выше). ...

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    Здравствуйте. Нужно сверстать макет(главная и внутренняя страницы разные), посадить на джумлу. Настроить обратную связь. Верстка валидная, кроссбаузерная. Дивами, резиновая. От вас. Стоимость, сроки, работы на ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос шаблона xt Commerce 3.x на Veyton 4.0

    Требуется перенести шаблон для использования его в новой версии магазина. Шаблон изначально предназначался для использования в скрипте osCommerce и был адаптирован нами под xt Commerce 3.x, в т.ч. переверстан блочно. Пишите, рассмотрим ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку

    $50

    Необходимо срочно исправить верстку в html шаблоне. Бюджет пятнадцать-двадцать уе Задание в прикрепленном архиве. (на скриншоте) Необходимо убрать зону выделенную на скриншоте и там должна быть зона под контент (От верхнего ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка: 3 страницы

    Нужно до верстать 3 страницы, согласно новым изменениям в дизайне... Крайний срок воскресенье вечер. Страницы и описание в аттаче.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить косяки в верстке

    Доброй ночи всем! Моему подопечному сайту нужна помощь квалифицированного верстальщика-профи :) Хоть задача и заключается всего лишь в исправлении косяков верстки, сделать это нужно достаточно оперативно. Список багов для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад