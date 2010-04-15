Нужна HTML-верстка

Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних.

Исходник: PSD

Требования к верстке:

- html 4.1 strict,

- как обычно контент вместе с заголовками и подзаголовками вверху по возможности (за исключением шапки), а менюшки и футер ниже - ну классика seo-верстки )

- кроссбраузерная (IE 8, FFox, Opera, Chrome)

- соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах

- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.

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