Привет молодцы добрые! Задача проста, заменить дизайн существующего меню на новый сварганенный. Просто вставить. см.скрин... Еще было бы здорово заменить белый фон сайта на что-нибудь симпатичное (это отдельно. Главная задача выше). ...
Нужна HTML-верстка
Нужен человек, любящий верстать, в идеале на постоянное сотрудничество. На данный момент, нужно сверстать несложный проект информационного сайта. Главная и несколько схожих внутренних.
Исходник: PSD
Требования к верстке:
- html 4.1 strict,
- как обычно контент вместе с заголовками и подзаголовками вверху по возможности (за исключением шапки), а менюшки и футер ниже - ну классика seo-верстки )
- кроссбраузерная (IE 8, FFox, Opera, Chrome)
- соответствие визуала PSD тому что отображается в браузерах
- чистота и читабельность HTML и CSS-кода; понятные наименования классов в файле CSS, причем названия должны быть привязаны к смыслу блока, а не его внешнему виду.
Ваши предоложения скидывайте в личку или в комментарии.
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