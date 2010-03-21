Сделать html верстку страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок303 просмотра

Уже есть html верстка страницы, но сделана была с css, нужно сделать без css. Есть файл дизайна psd на всякий случай.

CSSHTML
15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Все супер! 10 +
Хоть задание оказалось немного другого плана, нежели написано в проекте, но заказчик быстро ввел в курс дела. С оплатой без проблем.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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