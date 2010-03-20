Верстка: 3 страницы

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Закрыт8 заявок253 просмотра

Нужно до верстать 3 страницы, согласно новым изменениям в дизайне...

Крайний срок воскресенье вечер.

Страницы и описание в аттаче.

15 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров