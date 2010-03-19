Перенести шаблон с html на html + smarty

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок192 просмотра

Необходимо снять дизайн с существующего сайта и интегрировать его в шаблон интернет-магазина с применением Smarty.

HTML
15 лет назад
vampiro
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров