Shop Script Free, проверить валидатором, исправить

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка91 просмотр

http://artemsklyar.hmsite.net/

Необходимо проверить сайт на валидный HTML и CSS и исправить ошибки!

Ваши цены и сроки. Веб-студиям просьба не беспокоить.

CSSHTML
15 лет назад
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров