Оформление групп "Вконтакте"

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок280 просмотров

Интересуют фрилансеры с опытом работ в сфере оформления групп "Вконтакте". Примеры обязательно.

15 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakladochnik
Роман 
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничал со Станиславом повторно. Только положительные эмоции. Побольше бы таких заказчиков:)

Заявки фрилансеров

Zakladochnik
Роман 
125 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад

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