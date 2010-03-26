Требуется сверстать среднюю по сложности веб-страницу под Iphone (текст + графика). От вас - блочная валидная верстка, понимание специфики задачи, возможость проверить результат самостоятельно.
Верстка дизайна
Верстка дизайна
нужно сверстать одну страницу
Для особо одаренных - в дизайне присутствует (три!!!) выпадающих меню
Выбранный исполнитель
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