Подправить вёрстку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок201 просмотр

Здравствуйте. Есть практически готовая вёрстка на блоках. Необходимо лишь оформить элемент "select" при помощи jQuery, опытному человеку работы на 20 минут.

jQuery
15 лет назад
sleher
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Игорь профессионал своего дела! Сделал всё оперативно и на высшем уровне. Сдал работу раньше времени! 11 из 10! Спасибо! Был рад сотрудничеству с Вами!
Артур четко поставил задачу. После выполнения оплатил сразу. Приятен в общении, всегда доступен в сети. Спасибо. Очень приятно работать с Вами.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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