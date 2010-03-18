1. Нужно на внутренних страничках – добавить слева и справа от центрального контента по колонке, ширина которых будет 125 пикселей. Заполнить эти колонки 6-ю цветными прямоугольниками – соотв. слева три и справа – три. Как ...
Подправить вёрстку
Здравствуйте. Есть практически готовая вёрстка на блоках. Необходимо лишь оформить элемент "select" при помощи jQuery, опытному человеку работы на 20 минут.
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