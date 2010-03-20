Шаблон Joomla из psd

Есть дизайн в psd, нужно сделать шаблон для Joomla 1.5. Валидно, кроссбраузерно, фиксированная ширина, блочная.

Логотип - ссылка на главную, четыре картинки сверху и ссылки по бокам в page1 - это пункты меню, в page2 только ссылки по бокам являются пунктами меню, логотип - ссылка на главную. Варианты реализации обсуждаемы. PSD вышлю исполнителю.

Если что-то непонятно, готов ответить на вопросы.

Жду предложений с ценами и сроками выполнения.