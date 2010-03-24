Верстка

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Завершен23 заявки342 просмотра

Нужна качественная верстка.

Дивами. Фиксированно. Кроссбраузерно и валидно (тестим).

С соблюдением w3c стандартов.

Просьба в icq не ломиться. Все предложения в сервисе.

15 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Вот просто супер! Выслал файлы - получил верстку. Без лишних вопросов. Без доделок и т.п. Мало того, Игоря мне рекомендовал коллега, увидев его предложение в проекте. За что получит пиво (коллега в смысле). :)
Приятно работать с Андреем. После выполнения работы своевременно оплатил без лишних вопросов и оставил отзыв. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад