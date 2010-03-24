Нарезка psd и вставка на сайт. Дизайн стоит, нужно вставить новые элементы.
Верстка
Нужна качественная верстка.
Дивами. Фиксированно. Кроссбраузерно и валидно (тестим).
С соблюдением w3c стандартов.
Просьба в icq не ломиться. Все предложения в сервисе.
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