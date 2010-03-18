HTML-верстка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка358 просмотров

Нарезка psd и вставка на сайт. Дизайн стоит, нужно вставить новые элементы.

HTML
15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Очень грамотный работник. Делает великолепно! Остался очень доволен.
Доволен совместным сотрудничеством, оплата в полном объеме - короче все так, как и должно быть. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменить меню

    Необходимо изменить css файл в меню таким образом, чтобы 2-й уровень меню всегда был активен (не сворачивался). Пример здесь: http://mediagid.com.ua/ligavetra.ru/index.html (главное меню)

    CSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта-каталога

    $100

    Необходимо сверстать сайт, интернет-магазин с достаточно сложным дизайном, флеш-анимацией. Резиновая,кроссбраузерная,стандарты,реакция на замечания по ходу разработки. Отзыв только после полной сдачи проекта.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и интеграция PSD на cms

    $100

    Приветствую! Ищу ответственного исполнителя, который умеет отлично верстать и "натягивать" макет на CMS. Подробное ТЗ и Макет главно" и внутренних страниц (jpeg) в приложении, кандидату вышлю psd. ...

    CSSDLEHTMLJavaScriptMySQL
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Нужно сверстать три страницы (одна главная, 2 внутренние), основа - psd макет. верстка блочная, фиксированная. Срок - не более 5 дней.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка сайта под фронтпейдж

    Есть сайт который обновляется постоянно через фронтпейдж. т.е. сотрудник добавляет тексты и информацию на сайт во фронтпейдже, а потом заливает это все по фтп на хостинг. насколько я понимаю, ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад