Верстка сайта под фронтпейдж

Есть сайт который обновляется постоянно через фронтпейдж.

т.е. сотрудник добавляет тексты и информацию на сайт во фронтпейдже, а потом заливает это все по фтп на хостинг.

насколько я понимаю, при редактировании через фронтпейдж - фронтпейдж создает какие-то свои внутренние фишечки, разметку и прочее.

задача:

есть макет сайта, в PSD - нужно его отверстать в HTML.

но, нужно отверстать его так, что бы его было просто редактировать во FrontPage.

т.е. видимо желательно во фронтпейдже и отверстать.

или отверстать по человечески, а потом отредактировать во фронтпейдже.

з.ы.: в асю и личку не ломится.