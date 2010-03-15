Несколько вариантов верстки одного шаблона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок219 просмотров

Требуется 3 варианта верстки одного и того же шаблона. Можно блоками, можно таблицами. Т.е. нужен опытный верстальщик, который по-разному сможет сверстать один и тот же шаблон. Исходный шаблон простенький. Ссылку дам по запросу в личку.

15 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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