Составление сигнатур

Суть метода: нужно составить такую комбинацию тэгов и команд {get} и {skip} чтобы парсер чётко знал какой участок грабить а какой пропустить. Команда {get} дает указание парсеру грабить, а команда {skip} - пропустить.

Парсер работает по принципу: ищем метку, грабим или пропускаем до следующей метки и так далее. Метками выступают в данном случае участки ХТМЛ кода.

Сигнатурой для парсинга источника на прикрепленной картинке “{skip}{get}

“.