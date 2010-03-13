Сверстать шаблон страницы сайта

Нужен шаблон страницы сайта на заданную тему

страница должна иметь

1. блок основного текста

2. блок меню ссылок

3. блок для поисковой формы (для поля поиска и кнопки искать)

4. блок дополнительного текста

5. блок низа страницы (контакты, почта, счётчик)

6. блок авторизации (поля логин-пароль и кнопка вход)

7. блок обратной связи (поля имя-email-сообщение и кнопка послать)

нужен только шаблон этой страницы, то есть шрифты, цвета, фоны, расположения, рамки, формы и т.п.

в оформлении должны присутствовать минимум 3 рисунка (или фото) на заданную тему сайта с тегом "alt" (для сео), должно быть без текста видно на какую тему эта страница -- исходя из оформления изображений

рисунки и фото можно брать из поисковиков по теме (рисовать не нужно)

текст писать не нужно, команды в скрипты форм-полей поиска-авторизации-связи тоже не нужны (это будет делать программист)

темы шаблонов будут примерно такие - гороскопы, видео-съёмки, эзотерика, каталог фильмов, аварийное страхование...