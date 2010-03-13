Сделать сайт на HTML+JS (сайт уже написан на RoR)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок326 просмотров

Здравствуйте.

Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails.

Также потребуются доработки:

- небольшие дизайнерские улучшения (создание и добавление 2ого логотипа справа вверху);

- создание доп. страниц, выпадающего меню в шапке сайта;

- возможность перелистывания первых 3х квадратов на главной странице с помощью стрелочек влево/вправо;

- Панель Администрирования;

Должна быть соблюдена валидность кода - http://validator.w3.org

+ ко всему, если компании понравится то, как вы справитесь с этой задачей и устроит цена, за которую вы выполните работу, тогда потребуется делать еще один сайт в таком же стиле, но уже для другой компании "Derevo Decor".

HTMLJavaScriptRuby
15 лет назад
KovtunDenis
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shadowrun
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$300
3 дня
Ну и где вы, Воронов Юрий? Сказали за 3 дня сделаете...вас не видно уже с 14 марта. Сегодня 9 апреля. 50 WMZ я вам перевел. Мне стоит писать жалобу в Арбитраж или вернете деньги сами? ;-) Впрочем, это уже на вашей совести. О возобновлении партнерства речи быть не может!
Был рад работать с Денисом.

Заявки фрилансеров

shadowrun
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад

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