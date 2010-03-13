: Что нужно? :: Сверстать готовый PSD дизайн. : Под что верстаем? :: Верстаем под систему управления сайтом DataLife Engine. Подробнее можно в ПМ. ...
Сделать сайт на HTML+JS (сайт уже написан на RoR)
Здравствуйте.
Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails.
Также потребуются доработки:
- небольшие дизайнерские улучшения (создание и добавление 2ого логотипа справа вверху);
- создание доп. страниц, выпадающего меню в шапке сайта;
- возможность перелистывания первых 3х квадратов на главной странице с помощью стрелочек влево/вправо;
- Панель Администрирования;
Должна быть соблюдена валидность кода - http://validator.w3.org
+ ко всему, если компании понравится то, как вы справитесь с этой задачей и устроит цена, за которую вы выполните работу, тогда потребуется делать еще один сайт в таком же стиле, но уже для другой компании "Derevo Decor".
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