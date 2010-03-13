Сделать сайт на HTML+JS (сайт уже написан на RoR)

Здравствуйте.

Требуется переделать сайт (уже существующий www.derevointeriors.ru ) на язык HTML с использованием JS так, чтобы он не отличался ничем от оригинала. Оригинал написан на языке Ruby on Rails.

Также потребуются доработки:

- небольшие дизайнерские улучшения (создание и добавление 2ого логотипа справа вверху);

- создание доп. страниц, выпадающего меню в шапке сайта;

- возможность перелистывания первых 3х квадратов на главной странице с помощью стрелочек влево/вправо;

- Панель Администрирования;

Должна быть соблюдена валидность кода - http://validator.w3.org

+ ко всему, если компании понравится то, как вы справитесь с этой задачей и устроит цена, за которую вы выполните работу, тогда потребуется делать еще один сайт в таком же стиле, но уже для другой компании "Derevo Decor".