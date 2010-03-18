Изменить готовый шаблон

Нужно изменить этот шаблон (есть html и psd, если что):

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23506&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V

Так:

1. убрать блок с валютой, языками и корзиной - просто оставить на этом место пустой серый фон

2. сделать верхнее меню выпадающим при наведении (на одном разделе сделать этот пример)

3. убрать баннер слева (под левым меню)

4. Переделать Главную страницу:

4.1. в правой колонке убрать все блоки и оформить блок "Обсуждаемое на форуме"

4.2. сделать второй подобный блок "Умные статьи"

4.3. подработать блок в центре: убрать картинку "Details", цену, "Add to cart" и сделать более понятно текстом ссылку "Читать подрбнее"

5. изменить внутреннюю страницу:

http://osc3.template-help.com/osc_23506/index.php?cPath=2&osCsid=8caab6bce08b24df61acb87af1b11ac9

5.1. справа колонка должна быть как на главной (пп. 4.1-4.2)

5.2. в центре показать подразделы (Diego Velazquez, Salvador Dali, Ivan Aivazovsky) - просто списком один под другим.

6. кнопку "Go" в поиске переделать в "Искать"

7. сделать страницу с Контактами:

http://osc3.template-help.com/osc_23506/contact_us.php - шаблон сделать (его нет у меня)

8. сделать отдельный шаблон для внутренней страницы без колонки справа (шаблон с колонкой справа есть - просто колонку надо убрать).

Оплата по WM. Работа БЕЗ предоплаты, по факту (см. мои отзывы). Качественно, и чтобы кросс-браузерность не нарушилась. Всё, жду предложений сюда: цена и срок.

Спасибо!