Нужна верстка и настройка цмс, без наполнения. Есть макет главной и типовых страниц в кореле - картинки прилеплены к проекту. Требования к движку: - Сео ориетированность (управление метатегами, чпу, легкий ...
Верстка для TBDev (torrent-trecker)
Нужна верстка под TBDev
Сайт статичный ( НЕ резиновый).
+ постоянные заказы на верстку под этот движок.
нужен человек который встречался ещё с этим движком для качественной верстке)
просьба: фрилансеры которые раньше не верстали под TBDev не писать!
вот ниже то, что вам придётся сверстать,повторяю НЕ резиновый! :)
Заявки фрилансеров
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