Верстка для TBDev (torrent-trecker)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка137 просмотров

Нужна верстка под TBDev

Сайт статичный ( НЕ резиновый).

+ постоянные заказы на верстку под этот движок.

нужен человек который встречался ещё с этим движком для качественной верстке)

просьба: фрилансеры которые раньше не верстали под TBDev не писать!

вот ниже то, что вам придётся сверстать,повторяю НЕ резиновый! :)

15 лет назад
KoT
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка из корела и настройка CMS

    $250

    Нужна верстка и настройка цмс, без наполнения. Есть макет главной и типовых страниц в кореле - картинки прилеплены к проекту. Требования к движку: - Сео ориетированность (управление метатегами, чпу, легкий ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка верстки Shop Script

    $25

    Есть магазин построенный на Shop Script Дизайн - переделенная стандартная тема. В данный момент сайт отображается с ошибками. Полный список необходимых доработок в прикрепленном файле. Бюджет точно не определен. Оставляйте заявки с указанием стоимости. Опыт ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать страничку

    Необходимо заверстать несложный дизайн, чтобы верстка была более менее нормальная. Предпочтение будет отдано наименьшей цене =)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать дизайн для форума + настроить сам форум.

    Здравствуйте. Требуется сверстать дизайн и посадить его на форум phpbb3 (т.е. надо создать шаблон для этого форума). Есть простой дизайн в psd. Так же необходимо поставить пару модулей, по выводу последних сообщений с определенных ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта.

    Требуется верстка сайта под Drupal – 5-7 страниц. Конечно же кроссбраузерность , резиновая верстка.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Натянуть отрисованный шаблона на WA Shop-Script

    Добрый день. Сейчас рисуется шаблон. Пока рисуется, ищем верстальщика-программиста для натяжки и прикрепления функций данного шаблона к движку WebAsyst ShopScript. Плюс к этому, нужно перенести весь контент со старого сайта (joomla, 60 - 80 ...

    JoomlaWebasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка

    Требуеться вёрстка и натяжка дизайн на S.T.R.E.S.S WEB пишите в личку

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад