Верстка для TBDev (torrent-trecker)

Нужна верстка под TBDev

Сайт статичный ( НЕ резиновый).

+ постоянные заказы на верстку под этот движок.

нужен человек который встречался ещё с этим движком для качественной верстке)

просьба: фрилансеры которые раньше не верстали под TBDev не писать!

вот ниже то, что вам придётся сверстать,повторяю НЕ резиновый! :)