Верстка из корела и настройка CMS

Нужна верстка и настройка цмс, без наполнения.

Есть макет главной и типовых страниц в кореле - картинки прилеплены к проекту.

Требования к движку:

- Сео ориетированность (управление метатегами, чпу, легкий код)

- Раздельный дизайн и вывод контента

- Малая ресурсоемкость

- Статические и динамич. страницы, комментарии и т.п.

- Статейные разделы, доска объявлений, фотоальбомы.

Самописные CMS предлагать.

Сайт будет информационный - об отдыхе и гостиницах. Поэтому нужны как минимум два статейных раздела (с категориями и подкатегориями), лента новостей, баннероротатор, доска объявлений, фотоальбом.

В заявках указывайте, пожалуйста, на какой CMS готовы выполнить проект, сроки и бюджет. Пустые заявки рассматривать не буду.