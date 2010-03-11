Требуеться вёрстка и натяжка дизайн на S.T.R.E.S.S WEB пишите в личку
Верстка из корела и настройка CMS
Нужна верстка и настройка цмс, без наполнения.
Есть макет главной и типовых страниц в кореле - картинки прилеплены к проекту.
Требования к движку:
- Сео ориетированность (управление метатегами, чпу, легкий код)
- Раздельный дизайн и вывод контента
- Малая ресурсоемкость
- Статические и динамич. страницы, комментарии и т.п.
- Статейные разделы, доска объявлений, фотоальбомы.
Самописные CMS предлагать.
Сайт будет информационный - об отдыхе и гостиницах. Поэтому нужны как минимум два статейных раздела (с категориями и подкатегориями), лента новостей, баннероротатор, доска объявлений, фотоальбом.
В заявках указывайте, пожалуйста, на какой CMS готовы выполнить проект, сроки и бюджет. Пустые заявки рассматривать не буду.
Заявки фрилансеров
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