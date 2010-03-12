Приватный проект для Игоря Поплавского!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки129 просмотров

Приватный проект для Игоря Поплавского!

Верстка сайта из PSD макетов.

Жду Ваше предложение.

15 лет назад
Impolite
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Игорь отлично справился с проектом, все четко как я и ожидал, собираюсь постоянно сотрудничать с этим человеком по вопросам верстки. Ответственный и приятный в общении! Все супер. Мои рекомендации.
Все супер

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад