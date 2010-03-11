Преобразовать ворд в Wiki

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Закрыт4 заявки282 просмотра

Добрый всем день.

http://traq.domik.net:3000/

Login: learn

Pass: 12345

Проект - documentation

Создать там в Wiki набор статей, с оглавлением и прочим. Язык разметки - Textile

Буду признателен за предложения.

Выкладываю 1 документ, чтоб вы могли посмотреть с чем иметь дело.

15 лет назад
vitaly_domik
Виталий 
53 года
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

musstudent
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

musstudent
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад

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