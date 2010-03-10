Создание темы для Drupal (6)

Нужна разработка темы для DRUPAL, которая будет включать:

- верстку

- программирование JS-галереи

- программирование темы

Пожалуйста, оставляйте заявки только в том случае, если вы знаете, что такое тема для Drupal и умеете программировать. Только верстка, мне не подойдет.

Детали проекта расскажу в личном общении, цена обсуждаема. Срок сдачи проекта конец следующей недели.