Поправить верстку в Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки129 просмотров

Для проекта http://priceshock.ru

Требуется поправить верстку для корректного отображения карточек товаров в разных браузерах.

Суть проблемы - на лицо.

15 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AterOnis
Алексей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

AterOnis
Алексей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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