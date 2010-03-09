Требуется сверстать несколько несложных макетов (сайтов). Каждый сайт это 1-3 страницы (страницы отличаются только центральным блоком). Требования к верстке: - блочная - в css необходимо прописать все ...
Создать шаблон для Drupal
Здравствуйте!
Необходимо на основе PSD-макета создать тему для Drupal. Дизайн выглядит так:
http://www.weblancer.net/users/scratches/portfolio/860943.html#item
PSD предоставлю исполнителю.
Жду предложений по ценам!
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