DropDown CSS меню с эффектами

Нужно сделать выпадающее меню как на этом сайте

http://demo.wordpress-premium.com/!preview/businessus2/1_front_page.htm

плюсом к эффекту плавного появления подменю нужно добавить fade on mouseover, т.е при наведении пункты должны подсвечиваться плавно.

основа - меню на чистом css, структура на вложенных li/ul тэгах, должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript, javascript используется только для эффектов.

т.е. от Вас требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать

любые свободные jQuery плагины или разработать свои)

меню должно быть легко маштабируемо, т.е. добавление нового пункта меню производиться простым добавлением нового li тэга в HTML код

также нужно 6 цветовых вариаций этого меню

бюджет - $25