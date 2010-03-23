Обыкновенный сайт-визитка с небольшим скриптом, который нужен, чтобы выводить списком логотипы фирм-партнёров и их описания. в прикреплённом архиве - ТЗ и все необходимые графические материалы.
DropDown CSS меню с эффектами
Нужно сделать выпадающее меню как на этом сайте
http://demo.wordpress-premium.com/!preview/businessus2/1_front_page.htm
плюсом к эффекту плавного появления подменю нужно добавить fade on mouseover, т.е при наведении пункты должны подсвечиваться плавно.
основа - меню на чистом css, структура на вложенных li/ul тэгах, должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript, javascript используется только для эффектов.
т.е. от Вас требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать
любые свободные jQuery плагины или разработать свои)
меню должно быть легко маштабируемо, т.е. добавление нового пункта меню производиться простым добавлением нового li тэга в HTML код
также нужно 6 цветовых вариаций этого меню
бюджет - $25
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