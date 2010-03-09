Верстка баннера и кнопки

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Завершен12 заявок217 просмотров

Необходимо сверстать баннер и кнопку

15 лет назад
SVPovetkin
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный парень, превосходный специалист, выполнил заказ настолько быстро, что я даже не ожидал. P.S. Всем рекомендую, не пожалеете.
Очень доволен сотрудничеством! четко поставленные задачи.. своевременная оплата! побольше бы таких серьезных людей..))

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
15 лет назад

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