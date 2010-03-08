Натянуть дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок186 просмотров

Есть сайт, его функциональная часть, без дизайна. Есть картинка сайта, мы ее подправим под себя надо натянуть на сайт. Оставляйте цену и сроки.

15 лет назад
gaiver23
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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