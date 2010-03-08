Задача: из PSD макета сверстать шаблон для CMS DataLife Engine v8.3 На сайте будут 7 разделов, каждый из которых не значительно отличается по структуре. Такие страницы как: регистрация, панель ...
Натянуть дизайн
Есть сайт, его функциональная часть, без дизайна. Есть картинка сайта, мы ее подправим под себя надо натянуть на сайт. Оставляйте цену и сроки.
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