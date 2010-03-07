Верстка Шоп-Скрипт Премиум

Здравствуйте!

Требуется сверстать дизайн под движок Shop-Script Premium 1.24 ( не путать с вебасист).

Верстка не сложная... Надо сделать только одну шаблонную страницу и все.

Если вы не заняты и ответственны - оставляйте примерную цену, сроки и контакты.

Дизайн вышлю по запросу...