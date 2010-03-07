Переверстать страницу - http://argusm-biz.ru/start/

Есть макет в PSD. Есть шаблонная верстка сайта (скелет, шапка, футер). Нужно в эту шаблонную верстку "вверстать" данную страницу: вот так - http://argusm-biz.ru/. Сейчас страница сверстана без учета шаблонного подхода, в результате она подставляется в середину сайта, а должна на самом деле быть порезана на хэдер и тело. Футер прицепляется имеющийся. Подробнее при переписке.

Здесь - ОБЯЗАТЕЛЬНО цена. Проект на веблансере - тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Оплата - WebMoney ПО ФАКТУ сделанной работы. НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ и т.п.

Верстка - естественно валидная, кроссбраузерная, дивная.

Если сработаемся, впереди - масса работы.