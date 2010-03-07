Переверстать страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок237 просмотров

Переверстать страницу - http://argusm-biz.ru/start/

Есть макет в PSD. Есть шаблонная верстка сайта (скелет, шапка, футер). Нужно в эту шаблонную верстку "вверстать" данную страницу: вот так - http://argusm-biz.ru/. Сейчас страница сверстана без учета шаблонного подхода, в результате она подставляется в середину сайта, а должна на самом деле быть порезана на хэдер и тело. Футер прицепляется имеющийся. Подробнее при переписке.

Здесь - ОБЯЗАТЕЛЬНО цена. Проект на веблансере - тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Оплата - WebMoney ПО ФАКТУ сделанной работы. НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ и т.п.

Верстка - естественно валидная, кроссбраузерная, дивная.

Если сработаемся, впереди - масса работы.

15 лет назад
elenoize
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правка верстки под ie6 и ie7.

    Есть сайт: soroka(dot)by Вывод товаров построен через ul li. Во всех браузерах выводит по 4 товара в ряд. В ie6 и ie7 все в одну колонку. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить HTML верстку (jquery)

    Криво работает отправка формы, точнее вообще не работает... Нужно исправить ошибки разметки - добавление картинки неправильно отображается, форма перестает отправляться. http://novostoria.ru/add/ login: tester psw: tester

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Требуется человек на доработку сайта под битрикс-ом, (сайт простой, нужно только дополнить, подправить шаблон, материалы все есть) т.е. нужен человек который с битрикс "на ты". (сам делаю такие весч, но плохо знаю ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить сайт на joomla

    Здравствуйте , есть сайт на joomla на латинеце (е в р о с п б р у) необходимо наполнить страницы объектам домов, тоесть создать своеобразный каталог. когда кликаешь ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • HTML верстка и установка CMS, натягивание шаблона

    Здравствуйте. Есть 2 Шаблона 1 Необходимо сделать верстку, чтобы превратить этот шаблон в статичный HTML сайт http://s003.radikal.ru/i204/1003/7b/95ee615c26e2.png 2 Необходимо прописать dns для сайта, установить движок (dle,joomala, ...

    DLEHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужно сверстать сайт как на картинках (в jpg, в psd нет). Без контента, только шаблоны. Места для контента заполнить текстом "Тут нужно написать текст", или что-то в этом роде. Страниц около 40, но ...

    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    15 лет назад