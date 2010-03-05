HTML верстка и установка CMS, натягивание шаблона

Здравствуйте. Есть 2 Шаблона

1 Необходимо сделать верстку, чтобы превратить этот шаблон в статичный HTML сайт

http://s003.radikal.ru/i204/1003/7b/95ee615c26e2.png

2 Необходимо прописать dns для сайта, установить движок (dle,joomala, wordpress или другой, который любит яндекс), натянуть шаблон. Возможно понадобится сделать выпадающее меню, но не обязательно.

http://s59.radikal.ru/i165/1003/af/95170331b8f2.png

Вот в общем и все. Жду Ваших предложений.