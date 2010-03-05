Нужны грамотные верстальщики,кто реально понимает,а не по шаблонам сайты втюхивает.Сам,написал,косяки есть:меню в разных браузерах висит не там,где надо,блоки иногда перекашивает(от разрешения экрана зависит)-не пойму,где и как-и картинки не одного размера. Бюджет скромный. Еще-хочу ...
Правка библиотеки
Нужно подправить библиотеку выпадающего меню.
Подробности в аське 25 семь девять ноль один 563
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