Правка библиотеки

Нужны грамотные верстальщики,кто реально понимает,а не по шаблонам сайты втюхивает.Сам,написал,косяки есть:меню в разных браузерах висит не там,где надо,блоки иногда перекашивает(от разрешения экрана зависит)-не пойму,где и как-и картинки не одного размера. Бюджет скромный. Еще-хочу ...