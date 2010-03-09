Сайт создан на joomla 1.5 Необходимо: * настроить возможность просмотра сайта через IE 7 * корректно настроить ТВ программу с сайта http://kinoplaneta.net/partnership.php * по максимуму улучшить скорость ...
Приватно для Антона Воронина
Сверстать сайт http://lisovski.com/
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