Приватно для Антона Воронина

Имеется макет, вот такой: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=22992&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Мне нужен сверстанный в HTML шаблон. Предпочтительно - верстка слоями. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, ...