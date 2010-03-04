Верстка 2-х страниц

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Закрыт23 заявки363 просмотра

Макеты прикрепил.

Требования:

1) кроссбраузерность (FireFox; Safari; Opera 9,10; InternetExplorer 6,7,8; GoogleHrome)

2) валидно W3C

3) блочно (на div)

6) Динамик снизу(справа) должен быть не фоном, а ссылкой

7) Резина по ВЫСОТЕ

15 лет назад
andreyko84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов

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Нет заявок фрилансеров