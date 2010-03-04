Нужно сверстать макет под Joomla/WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок269 просмотров

Есть нарисованый макет в psd. Нужно сверстать его и натянуть на Joomla (или WordPress)

Жду ваши предложения с сроками и ценами

JoomlaWordPress
15 лет назад
kleomedia
Мехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров