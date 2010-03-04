Сверстать макет под wordpress (резина)
Добавить левый столбец в шаблон Joomla
Необходимо добавить левую колонку в шаблон Joomla
сейчас модули расположены так http://kiev.dec-camp.com/index.php?tp=1
index.php и css во вложении
Заявки фрилансеров
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