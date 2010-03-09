Сверстать PSD шаблон для Joomla 1.5

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  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок247 просмотров

Шаблон в приложении.Предлагайте сумму и сроки.

Joomla
15 лет назад
webcyber
Жанна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Паша,спасибо тебе большое.Ты сделал все аккуратно,в срок и воплотил все мои пожелания в жизнь.Обязательно буду обращаться к тебе вновь и вновь. Довольна его работой,очень вежливый молодой человек,с ним легко общаться и мастер своего дела.
Очень ответственный заказчик и хороший человек... Оплата сразу по факту сдачи проекта...Приятно было работать, надеюсь на плодотворное сотрудничество...

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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