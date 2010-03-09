Сверстать PSD шаблон для Joomla 1.5

Паша,спасибо тебе большое.Ты сделал все аккуратно,в срок и воплотил все мои пожелания в жизнь.Обязательно буду обращаться к тебе вновь и вновь. Довольна его работой,очень вежливый молодой человек,с ним легко общаться и мастер своего дела.