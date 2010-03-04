Частный проект для kulygin

$175
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка147 просмотров

Верстка шаблона сайта и магазина. Настройка магазина.

Joomla 1.5.14 + VirtueMart 1.1.4

Joomla
15 лет назад
fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kulygin
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$175
7 дней
Отлично справился с поставленной задачей. В срок, четко, кроссбраузерно и без лишних вопросов.
Чудеснейший заказчик и человек! Было приятно сотрудничать, остались только положительные впечатления! Задача поставлена четко и ясно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kulygin
35 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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