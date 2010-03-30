Есть готовый дизайн нужно его нарезать на Джуилу. Основные модули, плюс СЕО модуль. Да еще, на главной странице есть флеш.
Внести изменения на сайт .shtml галерея фотографий
Всем добрый день!
Необходимо переделать существующий сайт angelo(dot)kiev.ua написанный немного корявым кодом (код смотрим) на .shtml-файлах
Вот список необходимых изменений:
1. Поменять расположение фото в коллекциях (сделать как на сайте maggiesottero.com). То есть этот скрипт убираем и делаем как на сайте maggiesottero.com просмотр свадебных платьев.
2. На главной странице пусть коллекция открывается и при нажатии на фото, а не только на название фирмы.
3. Убрать некоторые фото из коллекции (16 фото)
4. Добавить фото новых моделей (36 фото) (фото еще не видел, возможно нужна минимальная обработка-обрезка)
5. Добавить в меню рубрику «НАШИ НЕВЕСТЫ» и несколько фото (10 шт.)
6. Вставить на главную страницу видео-ролик.
Если что не ясно - задавайте вопросы. Жду предложений.
Спасибо за внимание.
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