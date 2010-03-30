Внести изменения на сайт .shtml галерея фотографий

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Завершен4 заявки146 просмотров

Всем добрый день!

Необходимо переделать существующий сайт angelo(dot)kiev.ua написанный немного корявым кодом (код смотрим) на .shtml-файлах

Вот список необходимых изменений:

1. Поменять расположение фото в коллекциях (сделать как на сайте maggiesottero.com). То есть этот скрипт убираем и делаем как на сайте maggiesottero.com просмотр свадебных платьев.

2. На главной странице пусть коллекция открывается и при нажатии на фото, а не только на название фирмы.

3. Убрать некоторые фото из коллекции (16 фото)

4. Добавить фото новых моделей (36 фото) (фото еще не видел, возможно нужна минимальная обработка-обрезка)

5. Добавить в меню рубрику «НАШИ НЕВЕСТЫ» и несколько фото (10 шт.)

6. Вставить на главную страницу видео-ролик.

Если что не ясно - задавайте вопросы. Жду предложений.

Спасибо за внимание.

15 лет назад
wonka_2k
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Григорий великолепно справился с поставленной задачей, предложил несколько своих вариантов, САМ таписал четкое ТЗ по моим наброскам, САм его выполнил и предоставил отчет. Отличное впечатление! Если Григорий уже взялся за дело - будьте уверены, что выполнит его в лучшем виде.
Алексей замечательный заказчик: задачу формулирует четко, с оплатой никаких проблем, и имеет огромное терпение.

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swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад