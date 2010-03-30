Внести изменения на сайт .shtml галерея фотографий

Всем добрый день!

Необходимо переделать существующий сайт angelo(dot)kiev.ua написанный немного корявым кодом (код смотрим) на .shtml-файлах

Вот список необходимых изменений:

1. Поменять расположение фото в коллекциях (сделать как на сайте maggiesottero.com). То есть этот скрипт убираем и делаем как на сайте maggiesottero.com просмотр свадебных платьев.

2. На главной странице пусть коллекция открывается и при нажатии на фото, а не только на название фирмы.

3. Убрать некоторые фото из коллекции (16 фото)

4. Добавить фото новых моделей (36 фото) (фото еще не видел, возможно нужна минимальная обработка-обрезка)

5. Добавить в меню рубрику «НАШИ НЕВЕСТЫ» и несколько фото (10 шт.)

6. Вставить на главную страницу видео-ролик.

Если что не ясно - задавайте вопросы. Жду предложений.

Спасибо за внимание.