Подправить гл. страницу в WA shop-script

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Завершен2 заявки146 просмотров

Требуется подправить гл. страницу в WA shop-script

В горизонтальном меню проставить вертикальные разделители( в низу тоже)

Ссылки при наведении меняют цвет.

Кроссбраузность

сайт: imagebag.ru

15 лет назад
igyanik
Игорь 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

musius
Зигуев 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа спасибо, все сделано быстро и профессионально.

Заявки фрилансеров

musius
Зигуев 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад

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