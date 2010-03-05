Исправить css код, чтобы была поддержка других размеров изображения. Сейчас размер для 17x46. Другой размер будет 25x74. Высота иконки 24.
Подправить гл. страницу в WA shop-script
Требуется подправить гл. страницу в WA shop-script
В горизонтальном меню проставить вертикальные разделители( в низу тоже)
Ссылки при наведении меняют цвет.
Кроссбраузность
сайт: imagebag.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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