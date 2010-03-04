Нужен человек который сможет быстро создать шаблон для джумлы с готовой верстки
Поправить css на jomla
Есть css
надо сделать :
1. красиво и читаемо левое меню сайта - более крупно
2. ссылки сейчас выделяются светло-серым - надо сделать подчеркиваемыми и читаемыми.
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