Поправить css на jomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок195 просмотров

Есть css

надо сделать :

1. красиво и читаемо левое меню сайта - более крупно

2. ссылки сейчас выделяются светло-серым - надо сделать подчеркиваемыми и читаемыми.

polyart.ru

CSS
15 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sfields
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно общаться. Работу проверил быстро и оплатил сразу.

Заявки фрилансеров

Sfields
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад