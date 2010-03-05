Тема для SMF по образцу готовой темы Drupal

Приветствую.

Есть сайт на Drupal, рядом установлен SMF v2 с темой по умолчанию. Нужно сделать тему форума аналогичной дизайну сайта + добавить счётчик li.ru на форум. Дизайн см. в приложении (3 колонки, 2 основных цвета).

Пишите сроки и стоимость. Вся переписка - через Weblancer (не в ICQ).

Спасибо.