Необходимо переверстать форму заказа http://training.abbyyonline.com/form/learning/?host=8&lang=1 Объем работы: - изменить последовательность полей в соответствие с рисунком (см. ТЗ), - изменить размеры изображений, - изменить стили у выпадающих списков. Они должны ...
Тема для SMF по образцу готовой темы Drupal
Приветствую.
Есть сайт на Drupal, рядом установлен SMF v2 с темой по умолчанию. Нужно сделать тему форума аналогичной дизайну сайта + добавить счётчик li.ru на форум. Дизайн см. в приложении (3 колонки, 2 основных цвета).
Пишите сроки и стоимость. Вся переписка - через Weblancer (не в ICQ).
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужно сверстать пару простеньких блоков, как они выглядят - прилагаю файл. Текста все должны быть словами. При наведении на стрелки вверх/вниз они должны становиться зелеными/оранжевыми + сверху должно появляться пояснение. ...Завершен15 лет назад
Есть нарисованный дизайн, необходимо сделать из него новый темплейт пример базового темплейта http://ecshoprus.ru/ecshop/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Приоритет низкой цене и быстрому исполнению. Требуется сверстать несколько страничек. - Кроссбраузерность (IE от 6 и выше, FF, Opera, Chrome, Safari) - Блочная верстка, CSS ...Завершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть макет магазина в psd. Нужно сверстать. Пока только главная. Срок - 1 день. В ЛС не писать. :)Завершен15 лет назад
- $10
Начинающие программисты и дизайнеры ковырялись на нашем сайте, в результате сейчас много ошибок. смотреть здесь http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=free-spb.ru&profile=css21&usermedium=all&warning=1&lang=ru Надо их поправить.HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сверстать две страницы для сайта и одеть. Сегодня. В исходном макете поменять скриншоты.HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Kobzew.ru Использую Joomla шаблон solar santinel Rocket все время работал в хроме зашел через эксплорер- ничерта не отображает выключил половину расширений- нифига выключил ВСЕ- отображает через раз ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Привет комьюнити Есть макет для wordpress (одна страница), который нужно сверстать. Есть готовый сайт на wordpress, функциональность пойти 1 в 1 как на http://www.pokerjunkie.com. Свёрстанный макет нужно внедрить в Wordpress. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
ТЗ: - Внешний вид шаблона в присоединенной картинке - Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome - На div'ах - CMS Joomla 1.5.х - нужно понимание, как выводятся модули в ...Завершен15 лет назад