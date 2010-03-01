Привет комьюнити Есть макет для wordpress (одна страница), который нужно сверстать. Есть готовый сайт на wordpress, функциональность пойти 1 в 1 как на http://www.pokerjunkie.com. Свёрстанный макет нужно внедрить в Wordpress. ...
Kobzew.ru не отображается в ie7,8
Использую Joomla
шаблон solar santinel
Rocket
все время работал в хроме
зашел через эксплорер- ничерта не отображает
выключил половину расширений- нифига
выключил ВСЕ- отображает через раз
написал в майкрософт- сказали,что поскольку ие 8- некоммерческий продукт,поддержка по нему и связанным с ними проблемами- не предоставляется
кто поможет? нужно,конечно,нормальное отображение!
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