Kobzew.ru не отображается в ie7,8

Kobzew.ru

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шаблон solar santinel

Rocket

все время работал в хроме

зашел через эксплорер- ничерта не отображает

выключил половину расширений- нифига

выключил ВСЕ- отображает через раз

написал в майкрософт- сказали,что поскольку ие 8- некоммерческий продукт,поддержка по нему и связанным с ними проблемами- не предоставляется

кто поможет? нужно,конечно,нормальное отображение!