Kobzew.ru не отображается в ie7,8

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Kobzew.ru

Использую Joomla

шаблон solar santinel

Rocket

все время работал в хроме

зашел через эксплорер- ничерта не отображает

выключил половину расширений- нифига

выключил ВСЕ- отображает через раз

написал в майкрософт- сказали,что поскольку ие 8- некоммерческий продукт,поддержка по нему и связанным с ними проблемами- не предоставляется

кто поможет? нужно,конечно,нормальное отображение!

Joomla
15 лет назад
diplommasha
Маша 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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