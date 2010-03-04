Шаблон под Joomla 1.5.x

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок171 просмотр

ТЗ:

- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке

- Кроссбраузерно - IE6.0 - 8.0, Firefox, Opera, Chrome

- На div'ах

- CMS Joomla 1.5.х - нужно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции

По оплате:

- просьба указывать бюджет и сроки

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек) или наличными в Москве.

- оплата по факту заполнения. Возможна оплата поэтапно

Joomla
15 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Василий, прекрасно всё сделал. Крючкотворством не занимался - сайт не стыдно показать людям.
Отличный заказчик.Всё время был на связи.Оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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